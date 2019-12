Al Bano 55 Passi Nel Sole | ospiti | dove vedere la serata in tv e streaming

Leggi la notizia su cubemagazine

(Di sabato 28 dicembre 2019) Stasera in tv sabato 28 dicembre 2019 e domani 29 dicembre 2019 tornano in replica su Canale 5 le due serate evento 55Nelcon cui Alha festeggiato i suoi 55 anni di carriera. Ecco di seguito anticipazioni,lain tv e. SCOPRI COSA C’È IN TV Al55Nele anticipazioni Alripercorrerà la strada della sua lunga carriera, partita nel 1964, e verrà affiancato dalla sua metà artistica, e per molti anni compagna di vita, Romina Power e dalla loro figlia Cristel Carrisi. Per festeggiare questo importante traguardo Alha voluto con sé anche Yari e Romina Jr. Il cantautore pugliese si esibirà lungo una passerella, al centro di uno studio spettacolare, proprio a simboleggiare questi 55 anni di strada percorsa da protagonista indiscusso della musica italiana e internazionale. Sarà l’occasione per ...

