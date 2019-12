Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Sergio Berlato,della Regioneeletto nella lista di Fratelli d’Italia ed ex parlamentare europeo, ha scelto di festeggiare la notte di Natale con un. «Dedico questa vignetta a tutte leanimaliste e vegane che in questi giorni mi hanno fatto dono dei loro insulti e delle loro minacce, solo per il fatto che sono un appassionato cacciatore», ha scritto il politico. Sotto al commento, una vignetta dal doppio senso offensivo. Accanto alla sua «passione per la caccia», a far discutere le animaliste sotto accusa potrebbe essere stato anche un recente provvedimento avanzato dalla sua lista e approvato dalla giunta, che prevede l’istituzione di una legge nazionale per il monitoraggio e – se necessario – l’abbattimento dei lupi in esubero nei territori. Ilnon ha lasciato indifferente chi se lo ...

ClaudiaStorai : «Sparate a lupi e orsi». Il progetto di legge in Veneto passa tra le polemiche - infoitinterno : Veneto, polemiche per il post sessista di un consigliere regionale sulle «signorine animaliste e vegane» -