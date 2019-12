Tragedia in montagna | tre vittime sul Gran Sasso

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 27 dicembre 2019)sul. Tre persone hanno perso la vita in due distinti incidenti intra il giorno di Natale e Santo Stefano, mentre alla Vigilia uno snowboarder tedesco e' morto in Alto Adige. E' un triste bilancio quello dei giorni di ferie, al quale si aggiungono sei sciatori feriti in seguito ad una valanga che si e' staccata dalle montagne di Andermatt, in Svizzera, e il recupero di due escursionisti nelle Marche. Due giovani alpinisti hanno perso la vita mentre tentavano di raggiungere la vetta delsul versante orientale. Ryszard Barone, 25 anni, e Andrea Antonucci, 28, entrambi di Corfinio - paesino in provincia dell'Aquila - erano con altri due alpinisti ed erano tecnicamente "in conserva", cioe' legati tra di loro a due a due, quando sono scivolati, precipitando a valle per un migliaio di metri. I superstiti hanno subito lanciato l'allarme. Sul posto sono ...

