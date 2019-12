Tour de Ski 2020 sci di fondo | la guida completa Calendario | orari | programma e tv

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Manca un giorno alla partenza dell’edizione numero 14 delde Ski, quella 2019-. Sarà la Norvegia la nazione sulla quale i fari saranno maggiormente puntati, con Therese Johaug e Johannes Klaebo pronti a ribadire il proprio dominio, in misura differente eppure chiara, sul circuito globale dello sci di. Saranno però tanti gli ostacoli, dalla mass start di Lenzerheide di domani fino alla scalata del Cermis, questa volta in versione partenza di massa e non più a inseguimento. Per l’Italia l’approccio a questode Ski non è stato dei migliori, perché tolte le sprint di Federico Pellegrino c’è un problema Francesco De Fabiani, con la condizione più complicata degli ultimi anni per l’uomo che, lo scorso anno, ha trovato la propria miglior stagione in carriera. Ilde Ski partirà il 28 dicembre da Lenzerheide e terminerà il 5 gennaio in Val ...

MasashiKohmura : RT @Ski_Nordik: Il Tour de Ski parte da Lenzerheide sabato 28 dicembre - I 14 convocati del dt Selle - - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - Programma e orari della quattordicesima edizione del Tour de Ski - FantasyXC : Team Italy's women ???? to Tour de Ski: - Elisa Brocard - Greta Laurent - Lucia Scardoni - Caterina Ganz - Francesca… -