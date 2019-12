Tamponamento a catena sulla A26 tra il bivio per A10 e Masone

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Bruttissimo incidente nella mattinata di venerdì 27 dicembreA26: unha coinvolto 5 veicoli che viaggiavano tra ilper la A10 e. Il maxi sinistro si è verificato nelle prime ore del mattino, intorno alle ore 8 e il tratto coinvolto è rimasto chiuso per ore. Non appena la carreggiata è stata liberata dai veicoli, però, la situazione è ripresa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi medici e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale. Si è rivelato necessario anche l’intervento del personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.A26 Traffico in tilt alle ore 8 della mattinata di venerdì 27 dicembre, quando unha bloccato l’A26, tra ilper l’A10 Genova-Ventimiglia everso Gravellona Toce. Cinque le vetture ...

Ossmeteobargone : Tamponamento a catena su A26: 5 le auto coinvolte - Riccbergna : Tamponamento a catena sull'A26 tra Genova e Masone per il ghiaccio, carreggiata chiusa per un'ora - LiguriaNotizie : Tamponamento a catena su A26: 5 le auto coinvolte -