Spunta un video di uno Huawei Mate X col display rotto

Leggi la notizia su tuttoandroid

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Su Weibo viene condiviso unche mostra unoX con lo schermo. Ecco le immagini di un dispositivo che è di fatto inutilizzabile, con la metà delcompletamente spenta. L'articoloundi unoX colproviene da TuttoAndroid.

shokurobi : RT @Giacinto_Bruno: Spunta un video di Casalino: 'I ragazzi down mi danno fastidio' - hobjnini : scusate ma perché twitter non mi fa vedere le visualizzazioni sotto i miei video, mi spunta sempre 0 - Giacinto_Bruno : Spunta un video di Casalino: 'I ragazzi down mi danno fastidio' -