Saldi invernali 2020 | Milano si prepara per l’apertura

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Isi avvicinano e aè ormai tutto pronto. Il via agli sconti è alle porte, dopo i regali di Natale arriva il momento tanto atteso dai cittadini milanesi e non solo. A stabilire la data d’inizio deiè stata la Regione Lombardia.Sabato 4 gennaiocominceranno ufficialmente inella città di, si tratterà del “primo giorno feriale antecedente l’Epifania”. La durata massima prevista per il periodo, spiega la Regione Lombardia, è di 60 giorni: termineranno quindi mercoledì 3 marzo. Non sarà più possibile effettuare vendite promozionali a partire dal 5 dicembre 2019. La regione, sulla pagina dedicata, ha ricordato gli obblighi per i negozianti e i diritti dei clienti. Per tutelare e informare correttamente i consumatori, i commercianti hanno l’obbligo di esporre ...

WonderJess_ : Per portarmi avanti col lavoro sto mettendo nel carrello di Zara qualche capo in vista dei saldi invernali ???? - Marcopalmaxv : RT @Marcopalmaxv: COMMERCIO . Già iniziate le promozioni invernali. PALMA (FDI RMXI):”Di fatto sono iniziati i saldi invernali “. #saldi #2… - greenMe_it : #Saldi invernali 2020 al via: il calendario e come evitare fregature ? -