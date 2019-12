MotoGP | tutti i numeri di Valentino Rossi nel 2019 Due soli podi e settimo posto finale

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ilè stato senz’ombra di dubbio un anno da dimenticare per, costretto ad annaspare a lungo nelle posizioni di rincalzo alla 24esima stagione disputata nel Motomondiale, la prima da quarantenne. Il leggendario nove volte campione del mondo ha illuso(incluso se stesso) con una primissima parte di campionato da grande protagonista in cui ha chiuso quinto in Qatar (a 6 decimi dal vincitore) e due volte secondo in Argentina e Texas sfiorando in quest’ultima occasione addirittura la vittoria, ma a partire dal weekend successivo a Jerez lo scenario è cambiato notevolmente. Da quel momento in avanti il centauro di Tavullia non è più stato in grado di salire sulo, collezionando la bellezza di quattro quarti posti (Austria, Gran Bretagna, San Marino e Malesia) ed un solo altro piazzamento nella top5 (quinto a Le Mans). Oltre ai quattro ritiri ...

