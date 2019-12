Maltempo | neve e freddo | il 2019 si chiude come il quarto anno più caldo dal 1800

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Dopo il Natale piùdegli ultimi tempi con temperature anomale, a preoccupare ora è l’arrivo del gelo sulle piante fiorite fuori stagione, con effetti disastrosi sulla raccolta dei frutti primaverile ed estiva. L’arrivo del vortice polare, con nevicate anche a bassa quota, ha fatto scattare l’ennesima allerta meteo sul finire di unche si classifica in Italiailpiùdal, facendo registrare una temperatura media nei primi undici mesi superiore di 0,88 gradi la media storica, sulla base degli ultimi dati di Isac Cnr che rileva le temperature da oltre 200 anni.Il moltiplicarsi di eventi estremi provoca pesanti danni all’agricoltura italiana che negli ultimi dieci anni ha subito perdite per 14 miliardi di euro a causa delle bizzarrie del tempo. Per la Coldiretti “la bolla di calore prolungata risulta dsa per le piante ...

