Libia | “anche i ribelli siriani filo-turchi inviati al fianco di al-Sarraj” In Siria

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Laa le ha già utilizzate e sostenute per conquistare la cittadinana a maggioranza curda di Afrin, nel 2018, e nell’operazione Fonte di Pace nel nord-est della. In entrambi i casi i loro componenti, alcuni dei quali ex membri dello Stato Islamico o di formazioni jihadiste locali, si sono macchiati di violenze, stupri, uccisioni sommarie ed estorsioni ai danni dei civili. Ma oggi, secondo quanto riferito da Bloomberg che cita un alto funzionario del governo di Tripoli, Ankara è pronta a inviare di nuovo i gruppi diper combattere aldegli uomini del Governo di Accordo Nazionale di Fayez al-Sarraj e respingere l’offensiva del generale Khalifa Haftar sulla capitale. Tutto nell’ambito del sostegno militare offerto dallaa e richiesto da Tripoli che il Parlamento di Ankara dovrà approvare nel voto del prossimo 7 ...

