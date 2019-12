La prova del cuoco | la ricetta coscette di pollo ripiene di Joseph Micieli

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Un’altraLadeloggi 27 dicembre 2019, laper fare ledi, una nuovadi. Tante le ricette in tv da copiare e a Ladeldel 27 dicembre emozioni e piatti ottimi per una puntata molto gradevole. Si festeggia anche il compleanno di Elisa Isoardi che da un po’ però non assaggia più tutti i piatti come un tempo. Scopriamo con l’affascinante chefcome si possono preparare in modo semplice e veloce delledifarcite con la mortadella, i pistacchi, la salsiccia e il formaggio. LADIDI– RICETTE LADELIngredientidiLadel: 4di, 150 g mortadella, 100 g caciocavallo stagionato, 100 g salsiccia, 30 g pistacchi – Contorno: 1 cipolla rossa, 2 patate, rosmarino, olio evo, sale e pepe Preparazione: ...

