Kate Middleton trema | la profezia di Nostradamus sulla Regina Elisabetta

Leggi la notizia su dilei

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il 2020 segnerà la fine del regno della? Da diverse ore i fan della famiglia reale continuano a parlare di unadiche riguarda proprio la Royal Family. Da anni le previsioni dello studioso vengono analizzate e c’è chi è convinta che sia riuscito a prevedere, con molti secoli d’anticipo diversi eventi che hanno segnato la storia del mondo, dall’attentato alle Torri Gemelle all’ascesa del regime nazista. Per il prossimo anno il chiaroveggente avrebbe predetto qualcosa di molto particolare: la morte del sovrano britannico e l’arrivo di un nuovo re che porterà grandi cambiamenti. La Sovrana ha 93 anni e, nonostante l’età, gode di buona salute, così come il suo consorte, il Principe Filippo che di recente è stato dimesso dall’ospedale dopo un ricovero in via precauzionale. La previsione diha messo ...

Chaos_OfTrouble : Sicché, dear Kate Middleton, uno in più o uno in meno che ti cambia. Adottami. - pietroballerini : I rumor della crisi matrimoniale: ?Kate e quella foto con il principe - infoitcultura : Kate Middleton e William in crisi: tensioni e musi lunghi alla messa di Natale -