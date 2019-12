Francia, Royal indagata per l’utilizzo dei fondi pubblici (Di venerdì 27 dicembre 2019) Nuova gatta da pelare per il Partito socialista francese, con l’ambasciatrice Ségolène Royal indagata per utilizzo improprio dei fondi pubblici e per le numerose assenze agli impegni internazionali. La carica diplomatica, che svolge il ruolo a titolo gratuito dal 2017, avrebbe utilizzato i fondi stanziati per lo svolgimento delle attività (consistenti in 100mila euro annuali) per opere esterne ai compiti della posizione. In particolar modo, come riporta La Repubblica, sarebbero stati destinati alla promozione editoriale di un libro di Royal ed al finanziamento di una ong (Désirs d’Avenir) a lei riconducibile ed operante in Senegal. Nonostante l’esponente socialista abbia respinto le accuse, rifiutando di confermare il coinvolgimento dell’ong nell’utilizzo dei fondi stanziati per l’Antartide e per l’Artide, le comunicazioni tramite messaggistica ... Leggi la notizia su it.insideover

