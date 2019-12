Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il 25 dicembre 2019 èladiMicheal,: la 55enne è stata trovata senza vita il giorno di Natale nella sua abitazione. Treprima, inoltre, moriva il fratello, il 25 dicembre 2006. Lamaggiore di, Yiodaha trovato il suo corpo riverso a terra e ha subito allertato i soccorsi. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al decesso. ÉLa Poliziaricevuto una chiamata di soccorso per una donna sulla cinquantinail giorno di Natale nello stesso quartiere dove ha perso la vita anche. Erano le 19:35 circa. Per gli inquirenti si trattava di una coincidenza sospetta. A ritrovare il corpo delladel cantantemorto esattamente 3prima (Natale 2016) è stata lamaggiore, Yioda ...

notizieit : É morta Melanie Panayiotou, sorella di George Michael: aveva 55 anni - matildesjt : RT @RepSpettacoli: George Michael, la maledizione del Natale: tre anni dopo è morta la sorella Melanie - repubblica : RT @RepSpettacoli: George Michael, la maledizione del Natale: tre anni dopo è morta la sorella Melanie -