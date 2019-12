Valle del Sele e Tanagro | terra di zampognari | tra devozione e antiche tradizioni

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiColliano (Sa) – È l’area del cratere salernitano, con i comuni di Palomonte, Colliano, San Gregorio Mango e Auletta, il territorio di maggiore produzione dell’antico strumento musicale della zampogna. Piccoli borghi dell’entrosalernitano che contano la presenza di circa 300 suonatori della zampogna che ogni anno, dal primo dicembre al 6 gennaio, invadono le strade, case e chiese delle città salernitane e napoletane, suonando con gli strumenti a fiato creati a mano, la Novena natalizia annuncia la nascita di Gesù. Generazioni di nonni, zii, padri e figli suonatori dell’antico strumento musicale ma anche veri e propri artigiani della zampogna che dal Settecento ad oggi, portano avanti ledelladel. Nata in antichità nel Centro e Sud Italia come strumento creato a mano a seguito della lavorazione e ...

