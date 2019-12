The Divergent Series | Allegiant | trama | cast e curiosità del terzo capitolo

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Giovedì 26 dicembre va in onda a partire dalle 21.20 su Italia Uno,, pellicola del 2015 che è ildiuna quadrilogia incentrata sulle avventure di Tris Prior (di cui però sono usciti solo tre film, il quarto è stato convertito in una serie tv). Il film è diretto da Robert Schwentke, come nel caso del secondo. The, il trailer The, laBeatrice Prior (Tris) e Tobias Eaton (Quattro) si avventurano in un mondo a loro nuovo e sconosciuto, al di fuori della recinzione che circonda Chicago. Mentre la città murata è sull’orlo di una guerra civile a tutto campo, Tris, insieme a Quattro, Christina, Peter, Tori e Caleb, inizia una fuga straziante inseguita dalle guardie armate fedeli al leader auto-elettosi Evelyn. Per la prima volta nella loro vita fuori da Chicago, i cinque si ritrovano ...

cineblogit : Stasera in tv: 'The Divergent Series: Allegiant' su Italia 1 - cineblogit : Stasera in tv: 'The Divergent Series: Allegiant' su Italia 1 - Ash71Pietro : Stasera in tv: 'The Divergent Series: Allegiant' su Italia 1 -