Donna non può avere figli e si crea un bambino immaginario

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Bizzarria estrema o incapacità di reagire ai dolori della vita? Ci poniamo il quesito di fronte alla strana storia di Louise Keel che non riesce in alcun modo a rassegnarsi al fatto di non poter. E così decide dirne uno su misura, un bambolotto dalle sembianze reali, realizzato sulla base di un suo personale progetto e costato più di mille dollari. Lo pseudosi chiama Bert e sarà protagonista del matrimonio di Louise in procinto di sposarsi, nelle vesti di paggetto. Laha anche adottato altre due bambole, che lei afferma essere più piccole d’età del primogenito Bert: sono due femminucce a cui ha dato i nomi di Leah-Rose e Cassidy-Anne, in modo da ampliare la famiglia, ma che non presenzieranno alle nozze poiché ancora troppo piccole. E’ evidente che il desiderio di essere madre ad ogni costo ha valicato i confini della razionalità e questo fa ...

Leggi la notizia su baritalianews

Mov5Stelle : Nella #Manovra abbiamo confermato importanti misure sociali, come il Reddito di Cittadinanza, Quota 100, l'Ape soci… - chetempochefa : «A 62 anni ricordo di aver capito per la prima volta di poter stare sola senza un uomo, non avevo bisogno di un uom… - AnnaAscani : Insulti e battute razziste ad una #donna che ha appena perso la sua bambina. Non ci si vergogna più di essere razzi… -