Milano hotel preso d’assalto | commando di 8 rapinatori asporta bancomat

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)d’assalto a. E’ accaduto alla periferia del capoluogo lombardo, nella notte della vigilia di Natale. Uncomposto di almeno otto, dieci persone, col volto coperto e almeno una armata di pistola, ha fatto irruzione all’“The Hub” di via Polonia, in zona Stephenson, periferia nordovest della città. Lo riferisce l’agenzia Ansa, precisando che fortunatamente i banditi non hanno ferito alcuna persona.d’assalto ato e rubati 1000 euro in cassa I malviventi hanno sfondato la porta d’ingresso minacciano poi l’addetto alla reception che si è visto puntare contro una pistola. Mentre il portiere, un giovane 26enne, era tenuto sotto tiro ihanno primato ilpresente nella hall dell’, quindi si sono fatti consegnare 1000 euro presenti nella ...

