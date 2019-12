Sci alpino | i precedenti dell’Italia a Bormio | dal dominio austriaco fino alle imprese di

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 24 dicembre 2019) Non è ancora tempo di dare l’addio al 2019 per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci. Il Circo Bianco al maschile, infatti, saluta l’anno con la immancabile tappa di, in Valtellina, sulla splendida pista Stelvio. Si tratta di uno dei tracciati più duri e severi di tutto il calendario e ha visto spesso trionfare gli atleti austriaci che hanno una predilezione per questo pendio. Nelle 25 discese che sono state disputate, infatti, in ben 13 occasioni ha vinto un rappresentante dell’Austria, mentre l’Italia nel complesso ha trionfato in 6 occasioni, una con Christof Innerhofer, 4 con Dominik Paris, due delle quali proprio un anno fa, e una con Alberto Tomba in gigante. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria idella squadra italiana sulla Stelvio di. L’esordio della pista lombarda nella Coppa del Mondo di sciavvenne ...

