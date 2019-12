Milano | si calano dal solaio e provano a occupare le case popolari | abusivi filmati dai

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il problema delle occupazioni abusive nellediè stato documentato da un video di un residente del quartiere Giambellino. Nelle immagini, che risalgono ai primi di dicembre, si vedono tre persone che sidalla finestra di una prendere possesso di due appartamenti, senza riuscirci.

Leggi la notizia su milano.fanpage

PsicheMKD : RT @Italia_Notizie: Giambellino, abusivi si calano dall'alto per tentare l'occupazione delle case Aler - 432wps : RT @Italia_Notizie: Giambellino, abusivi si calano dall'alto per tentare l'occupazione delle case Aler - thewaterflea : RT @Italia_Notizie: Giambellino, abusivi si calano dall'alto per tentare l'occupazione delle case Aler -