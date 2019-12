L’uomo del giorno | Marcelo Salas | “El matador” picchiato in vacanza | oggi è un produttore

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019) JosèMilenao nasce a Temuco il 24 dicembre del 1974. Partecipa da ragazzo ad un torneo in Cile e viene notato dall’Universidad de Chile. Il 13 aprile 1993 esordisce nella Primera Division cilena segnando una doppietta. Passa al River Plate e qui viene notato e opzionato dall’allora presidente della Lazio, Sergio Cragnotti. E’ il gennaio del 1998, marimane per 6 mesi in Argentina. Gioca un grande Mondiale in estate segnando 4 gol. Il trasferimento si concretizza solo a settembre, appena in tempo per vincere la Supercoppa Italiana contro la Juventus. La prima stagione romana si conclude con 19 gol in 36 presenze e il trionfo in Coppa delle Coppe contro il Maiorca. La stagione 1999-2000 inizia con la vittoria della Supercoppa Europea contro il Manchester United con il gol decisivo proprio die finisce con la vittoria dello Scudetto e della Coppa ...

marcotravaglio : L'ETÀ DELLA PIETRA La rapida e vorticosa regressione del dibattito pubblico verso l’età della pietra, con tutto il… - CardRavasi : O Chiave di Davide, che apri le porte del Regno dei cieli: vieni, e libera l'uomo prigioniero che giace nelle tenebre. - NiKRO76 : RT @provinciapavese: L'uomo alla guida del mezzo agricolo tamponato, un 62enne, sarebbe grave -