La dolcezza di Archie nella cartolina di Natale con Harry e Meghan fa sorridere il mondo intero (Di martedì 24 dicembre 2019) E pazienza se la Regina Elisabetta quest’anno si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, pazienza se sulla scrivania non c’è la foto di Harry e Meghan ed è stato escluso anche il piccolo Archie, che di certo non ha nessuna colpa! Harry e Meghan si godono la loro famiglia e sono di certo consapevoli delle scelte prese e delle azioni fatte! La modernità si paga a caro prezzo ma di certo per loro la cosa fondamentale è un’altra: stare bene, essere sereni e innamorati. Per il Natale, i duchi del Sussex hanno scelto una cartolina davvero molto particolare per i social. Non una semplice foto ma una sorta di GIF con il piccolo Archie in primo piano. Harry E Meghan DOLCISSIMI PER GLI AUGURI DI Natale: PROTAGONISTA IL PICCOLO Archie Non è casuale la scelta fatta da Harry e Meghan che pensano sempre nel dettaglio a quello che devono fare pubblicamente. E anche questa ...

