Leggi la notizia su wired

(Di martedì 24 dicembre 2019) (Foto:) Idebuttano ufficialmente sucon duegratuiti e senza acquisti interni. I titoli sono stati presentati con l’obiettivo di aprire a un pubblico più ampio possibile il mondo dei mostriciattoli resi celebri dalle console Nintendo. Prodotti da The Pokémon Company, i videogame sono semplicissimi da imparare a padroneggiare, e non chiedono particolari sforzi hardware. Pokémon Tower Battle è già disponibile in tutto il mondo, mentre Pokémon Medallion Battle inizia la propria diffusione dall’area Asia-Pacifico prima di raggiungere anche il resto del globo. I nomi raccontano già molto del gameplay. Pokémon Tower Battle è facile, sviluppato da Bombay Play e pensato per sfide senza pensieri tra due utenti che si affrontano tentando di costruire la torre più alta piazzando unsull’altro. I mostri cadono dall’alto in modo casuale tra quelli più ...

itpokemongo : I giochi dei Pokemon sbarcano su Facebook