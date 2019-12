Emilio Fede | “Temo di morire ai domiciliari | lo penso veramente”

Leggi la notizia su gossip.fanpage

(Di martedì 24 dicembre 2019) L'ex direttore del Tg4 racconta al programma radiofonico I Lunatici la sua condiziona attuale di 89enne agli arresti. Non ha grandi aspettative per il futuro e ammette che si sta organizzando per la morte: "Una cosa che non mi fa paura, ma mi fa incazzare". E poi sul Natale: "Spero che il regalo per mia moglie sia rincontrarci dopo due mesi che non ci vediamo".

