Derby Virtus Bologna-Fortitudo Bologna in tv | orario | canale | streaming e programma

(Di martedì 24 dicembre 2019) Nel Natale dici sarà un’unica grande protagonista: la pallacanestro. Il calendario della Serie A 2019-2020 ha infatti collocato il sentitissimotraalla quindicesima giornata, proprio nel pieno delle feste natalizie, e si è deciso di approfittare dell’occasione per fare le cose in grande, regalando ai tifosi un inedito e affascinante 25 dicembre presso la nuovaSegafredo Arena. L’ultima volta chesi sono affrontate nella massima serie italiana risale a più di dieci anni fa, per l’esattezza al 29 marzo 2009: al PalaDozza furono le V nere ad imporsi per 75-74. In seguito, nel corso della stagione 2016-2017, ildiebbe come palcoscenico la serie A2: una vittoria per parte, con entrambe le squadre a far valere il fattore campo. Da quell’anno le due formazioni del capoluogo emiliano hanno ...

