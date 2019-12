Conte a Taranto | prima all' ospedale poi all’ex Ilva | “Lo Stato ci metterà la faccia”

(Di martedì 24 dicembre 2019) “Stiamo lavorando al piano industriale” sull’ex“abbiamo ormai confermato che ci sarà il coinvolgimento dello, loci metterà la faccia in questo progetto industriale. Lo vogliamo migliorare, lo vogliamo rendere sempre più decarbonizzato. Loè una garanzia per tutti, anche per quanto riguarda il controllo interno allo stabilimento produttivo, è una garanzia per la comunità cittadina e per la comunità nazionale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, conversando con i giornalisti a. “Sono venuto qui per portare l’attenzione del governo. E quando dico il governo, dico dell’intera Nazione per questa comunità ferita, per questa comunità sofferente”. Lo ha detto il premier all’uscita dell’...

Leggi la notizia su huffingtonpost

fattoquotidiano : Ex Ilva, la giornalista a Conte: “Qui a Taranto per passerella politica?”. Lui: “Lo diventa se ci siete voi, non mi… - fattoquotidiano : Ex Ilva, Conte in visita a Taranto: “Lo Stato ci metterà la faccia. Vogliamo migliorare questo piano, renderlo semp… - Agenzia_Ansa : #Conte a #Taranto: 'Lavoriamo al piano ex #Ilva, lo Stato ci mette la faccia' #ANSA -