Cane anziano non riesce a smettere di sorridere quando capisce che sta andando a casa

Leggi la notizia su bigodino

(Di martedì 24 dicembre 2019) Sanford era unmolto. Di solito a loro non viene quasi mai data una seconda possibilità. Chi vorrebbe adottare ungià in là con gli anni? Eppure sanno dare tanto affetto e dimostrare gratitudine e gioia. Come ha fatto Sanfordha capito che stavaverso unaaccogliente e amorevole. Non ha più smesso di. A raccontare il fatto curioso è stata Karen Velzquez, la mamma temporanea di Sanford, alla sua 52esima accoglienza temporanea. Lei racconta di non aver mai visto uncosì felice: “Mi guarda in un modo che nessun altro animale o umano mi ha mai guardato, compresi i miei animali domestici. In sostanza, l’unica volta che non sorride èdorme o mangia”. Sanford non è sempre stato così sorridente. Ad aprile è stato salvato dagli agenti del controllo animali: era stato investito da un’auto. Aveva avuto dei ...

NicoColangelo : RT @CrisciGloria: Incentivi per chi adotta un cane anziano, a Modugno l'iniziativa natalizia del Comune: veterinario e cibo forniti... http… - iacovettide : RT @CrisciGloria: Incentivi per chi adotta un cane anziano, a Modugno l'iniziativa natalizia del Comune: veterinario e cibo forniti... http… - noandacom : Adottare un cane anziano: nonna Heidi, la dolcezza a quattro zampe -