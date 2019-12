Uomini e Donne va in ferie | quando torna in onda?

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Come sempre durante il periodo nataliziosubirà un periodo d’arresto: per sapere come proseguiranno le vicende dei protagonisti al trono di Maria De Filippi bisognerà attendere il 7 gennaio.: innel 2020 Dal 23 dicembresi ferma per lenatalizie: per rivedere i battibecchi tra Gemma Galgani e Tina Cipollari bisognerà attendere quindi il 7 gennaio. Ad annunciarlo sono state le stesse pagine ufficiali del programma, dove sono anche scritti i messaggi d’auguri ai telespettatori. Per sapere cosa accadrà al trono di Giulio Raselli e a quello di Carlo Pietropoli bisognerà dunque attendere i primi giorni di gennaio 2020. Quel che già è noto è che all’inizio del nuovo anno Maria De Filippi dovrà presentare anche la tronista che andrà a prendere il posto di Veronica Burchielli. Di chi si tratterà? Anche per quanto ...

