Napoli | omicidio | 38enne ucciso in pieno giorno a colpi di pistola

(Di lunedì 23 dicembre 2019)a Portici, alle porte di, dove un uomo di 38 anni è statoin un agguato adi arma da fuoco questa mattina intorno alle 10. Ciro D’Anna, questo il nome della vittima, in base alle primissime informazioni si trovava all'interno di una tabaccheria in via Università quando è stato freddato.L’uomo, già noto alle forze dell'ordine, sarebbe stato raggiunto da diversidi, almeno cinque i proiettili esplosi. Inutili i soccorsi, ilè morto lungo il tragitto verso l’ospedale. Ad aprire il fuoco sarebbero state due persone. I killer sono arrivati e fuggiti in sella a uno scooter con il volto coperto dai caschi.Sul posto è giunta la polizia che ha avviato le indagini e sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’. Gli investigatori propendono per la pista camorristica visti i precedenti penali dell’uomo, considerato vicino a un clan della ...

