Maradona droga | sesso e… alieni | la video-confessione a una tv argentina

(Di lunedì 23 dicembre 2019)e glie ile la. In una lunga intervista al programma “Líbero” di “TyC Sports”, El Pibe racconta una serie di aneddoti della sua vita privata, quelli strani e anche un po’ imbarazzanti. Racconta, per esempio, di quando sparì da casa per tre giorni, “dopo aver bevuto qualche drink”. “Quando tornai, al quarto giorno, mi chiesero dove fossi finito, e io: ‘Mi hanno rapito gli, sul serio!”confessa che la sua posizione sessuale preferita è “a quattro zampe” e svela i dettagli della sua prima volta: “Ho perso la verginità a tredici anni, in un seminterrato con una signora anziana. Lei leggeva un giornale…”. Per quanto riguarda il capitolone approfitta per mandare un messaggio ai giovani: “Ai ragazzi dico non cedere ...

