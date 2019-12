Calco, ansia per Alessandro Massara, ragazzino di 16 anni scomparso da due giorni (Di lunedì 23 dicembre 2019) Da sabato 21 dicembre non si hanno più notizie di Alessandro Massara, un ragazzo di 16 anni residente a Calco, in provincia di Lecco. Attorno alle 14 di sabato il minorenne si è allontanato da casa ed è scomparso: non sono noti i motivi che lo hanno spinto a non dare più sue notizie. Le ricerche sono affidate ai carabinieri della stazione di Brivio.

