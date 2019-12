Calciomercato Roma | sogno Mariano Diaz | ma Kalinic fa muro

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019): per l’attacco a gennaio ilsi chiamadel Real Madrid, mafaGennaio si avvicina e laguarda con interesse alla sessione di mercato. Per rinforzare l’attacco, innanzitutto. Dove l’obiettivo numero uno si chiama. Il club giallorosso vorrebbe strappare un prestito al Real Madrid, anche se l’ingaggio del giocatore (circa 4,5 milioni) frena gli entusiasmi. Non solo. Perché anche la figura dipotrebbe complicare l’operazione. Il centravanti croato, infatti, nonostante le lusinghe di Fiorentina, Bologna e Genoa e lo scarso impiego con Fonseca – secondo La Gazzetta dello Sport – preferirebbe restare a. Leggi su Calcionews24.com

