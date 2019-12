‘Ndrangheta | la deputata Pd che ha attaccato Gratteri | «Insieme allo stato di diritto

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Lacalabrese del Partito Democratico Enza Bruno Bossio replica alle polemiche dopo le sue dichiarazioni contro il procuratore Nicola, che ha capitanato l’operazione che ha portato a più di 300 arresti per ‘ndrangheta. Bossio, moglie dell’ex consigliere regionale Nicola Adamo, finito nell’inchiesta per traffico di influenze, aveva accusato il magistrato di «usare l’intera inchiesta come palcoscenico per uno spettacolo». «Ribadisco ancora una volta che non sono contro nessuno e sono per una intransigente e, soprattutto, efficace lotta contro la ‘ndrangheta e tutti i poteri criminali», spiega la parlamentare in risposta alle polemiche che si sono sollevate dopo le sue parole. «Troppe volte, in questi anni- chiosa Bossio – alla grande baraonda mediatica sono seguiti effetti assai modesti sul piano processuale e giudiziario». Per la ...

