Maltempo Piemonte | raffiche di vento fino a 100 km h | neve sui rilievi alpini

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) “Un intenso flusso di correnti da ovest-nordovest in quota sta interessando la nostra regione e perdurerà per i prossimi giorni alimentando venti forti o localmente molto forti sull’arco alpino e moderati o forti sull’Appennino“: lo spiega in una nota Arpa“Attualmente condizioni di foehn si sono già instaurate nelle vallate alpine occidentali e lestanno interessando anche le pianure. Il muro del foehn sta attualmente apportando deboli precipitazioni sui, accumulando nel corso del pomeriggio valori anche moderati sui settori occidentali di confine. Attualmente (ore 14) si registranoditra 70-80 km/h sopra i 2000 m, con massimi intorno ai 100 km/h. Nelle vallate alpine ed in pianura si verificano valori di raffica tra i 50-70 km/h. Ilè atteso in aumento nel corso del pomeriggio ...

emergenzavvf : #20novembre, sono più di 200 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco per il #maltempo che sta interessando… - ArpaPiemonte : Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Piemonte sudoccidentale. Oggi ancora maltempo, con piogge diffuse e… - DPCgov : ????#allertaROSSA venerdì #20dicembre in Liguria ??#allertaARANCIONE su parte di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e… -