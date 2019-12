L’opossum e la donna con un grande cuore (Di domenica 22 dicembre 2019) Solitamente l’opossum non è un animale amorevole e socievole. Solitamente vengono considerati come dei roditori, non facili da avvicinare. Questa storia però è in grado di conquistare anche il cuore più duro ed ha come protagonista proprio un opossum. È diventata virale dopo la condivisione di un post su Reddit, tramite il quale un uomo raccontato la storia di come un selvatico opossum, sia diventato il migliore amico e il coinquilino di sua zia. L’uomo ha scritto: “questo è Hank, vive nel garage di mia zia. È molto vecchio e fa fatica a camminare, così lei ha creato un luogo caldo dove può riposare e gli dà da mangiare un sacco di prelibatezze”. La donna ha trovato l’animale in gravi condizioni ed ha deciso di aprirgli le porte del suo garage. Lascia sempre la porta ...

