LIVE Volley | Superlega 2020 in DIRETTA | Milano a vanti con Verona | tocca a Modena | Trento

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALATINA-PIACENZA 6-10: parallela interessante di Karlitzek.1-1: mani-out di Abdel Aziz. TRENTINO-CIVITANOVA 6-6: Leal in attacco sciupa la palla del +2.-VIBO VALENTIA 7-5: sciupa in attacco la formazione ospite. LATINA-PIACENZA 5-9. muro di Krismanovic su Patry.19-25: Nimir manda i suoi sul 2-0.-VIBO VALENTIA 4-2: parallela punto di Bednorz. TRENTINO-CIVITANOVA 0-2: si parte con una gran serie al servizio di Leal. LATINA-PIACENZA 1-2: in rete il servizio di Krismanovic.18-21: ancora Solè, che non ne vuole sapere di mollare.17-21: bravissimo Nimir a spingere sulle mani di Boyer.17-20: primo tempo di Solè.16-20: sbaglia in attacco Muagututia, blackout per16-19: sparacchia fuori in attacco Boyer.16-18: ...

Sport_Mediaset : Siete pronti a vedere campionesse come #PaolaEgonu e #AlessiaOrro su #SportMediaset??? Da oggi live su sito e app?? A… - PiacenzaSera : Gas Sales #Piacenza in campo a Cisterna AGGIORNAMENTI LIVE #Volley - OA_Sport : LIVE Volley, Superlega 2020 in DIRETTA: risultati 22 dicembre in tempo reale -