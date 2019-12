Il console della Bulgaria a Napoli ospita il Premio “Testimone della Pace”

Leggi la notizia su ildenaro

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il Presidente Istituto di Cultura Meridionale, avvocato Gennaro Famiglietti,OnorarioRepubblica die Coordinatore NazionaleFederazione dei Consoli (Fenco) ha organizzato un evento per il giorno 9 Dicembre 2019, in occasioneconsegna del primoUcid “ Testimonepace ” pima edizione, assegnato a PadreEnzo Fortunato – Portavoce del Sacro Convento di Assisi Ucid Campania – Ucid– MCL – Volaal Economy of Francesco Forum –chiama Assisi sulla strada dell’economia sostenibile. Dopo i saluti di Gennaro Famiglietti, Presidente Istituto di Cultura Meridionale e Coordinatore Nazionale Fe.N.Co, sono seguiti quelli di Diego Guida Presidente Ucid Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti Sezione di; Michele Cutolo Vice Presidente Nazionale MCL – Movimento Cattolico Lavoratori ...

BebeBebino : @Iaminsect @ladanihadetto Angelotti! Il Console della spenta Repubblica romana. - Voce_Bianconera : ?? IL MEGLIO DEL DECENNIO - VIDEOGIOCHI Per quanto riguarda l'ambito video-ludico il decennio appena trascorso ha v… - tino_conte : IL MEGLIO DEL DECENNIO - VIDEOGIOCHI Per quanto riguarda l'ambito video-ludico il decennio appena trascorso ha vis… -