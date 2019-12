Due 16enni sono morte a Roma Investite da un’auto nella notte vicino Ponte Milvio A

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 22 dicembre 2019) Due ragazze di 16 anni, la scorsa, dopo essere stateda un’auto in Corso Francia,zona di, a. La vettura era guidata da un 20enne. Sulla dinamica dell’incidente indaga ora la polizia diCapitale. Al momento dell’incidente le due giovani stavano attraversando la strada che era bagnata dalla pioggia, scesa copiosa sulla città già da ieri sera. I sanitari del 118, una volta arrivati sul luogo dell’impatto, non hanno potuto far altro che constatare ladelle due ragazze. Subito dopo l’impatto il 20enne si è fermato per prestare soccorso. L'articolo Dueda un’auto. A causare l’incidente un 20enne LA NOTIZIA.

