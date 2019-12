Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 dicembre 2019) Secondo quanto riferisce Sky Sport, ile l’Inter lavorano ai movimenti di mercato tentando un’operazione congiunta. Il club nerazzurro avrebbe infatti offerto Matteoa Giuntoli indi Fernando. Uno sdi sei mesi in vista del mercato di gennaio. I due club avrebbero già avuto un contatto in tal senso, da quanto dichiara Sky. Se la trattativa andasse a buon fine, Antonio Conte e Gennaro Gattuso potrebbero contare su delle nuove pedine in vista delle prossime partite. L'articolo Sky: l’Interinalindiilsta.

napolista : Sky: l’Inter offre in prestito al Napoli Politano in cambio di Llorente I due club avrebbero già avuto dei contatti… - MondoNapoli : ULTIM'ORA - Sky annuncia: 'L'Inter vuole Llorente! Proposto uno scambio di prestiti con un attaccante nerazzurro' -… - passione_inter : @SkySport - #Politano bocciato da Conte: l'#Inter pensa ad uno scambio con il #Napoli - -