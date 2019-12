Prende a pugni il vigile che gli contesta l’infrazione | arrestato 42enne

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoUn pugno al volto alche gliva un’infrazione. Una violenza assurda e gratuita accaduta questa mattina ad Avellino, nella centrale piazza d’Armi. Il fatto: gli agenti del colonnello Arvonio, mentre erano impegnati nei controlli di sicurezza per le feste natalizie, si sono imbattuti in un uomo di 42 anni che a seguito di unazione di un’infrazione al codice della strada, ha reagito sferrando un pugno ad un agente della municipale, al volto, facendolo cadere a terra. L’uomo, tra l’altro alla guida del veicolo senza assicurazione e su cui grava a anche un fermo amministrativo, già con diverse e specifici precedenti, quali oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, nonché già in stato di ebbrezza, è stato deferito all autorità giudiziaria che ne ha disposto l’arresto. L'articolo...

