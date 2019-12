LIVE Snowboard cross Cervinia 2019 in DIRETTA | Belingheri | Moioli e Brutto in semifinale!

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della gara – Programma e orari 11:40 Non si può respirare neanche un secondo, al via i quarti di finale maschili. 11:38 Col brivido mac’è! In semifinale anche Gulini e Jacobellis. 11:36 L’Italia cerca il tris con Raffaella, non sarà facile. 11:35 Michelavince con cinque metri di vantaggio e passa il turno con Brockoff e Odine! 11:34 E’ il moneto di Michela Mioli, campionessa olimpica in carica. 11:32inLa seguono Siegenthaler e Trespeuch. 11:30 Seconda batteria e prima azzurra, vai Sofia! 11:28 Vittoria prepotente per Samkova, seconda Casanova, terza Hediger. 11:26 Al via i quarti di finale femminili! 11:25 Purtroppo fuori Matteo Menconi, ai quarti vanno Bolton, Dickson e Beckhaus. 11:24 Ottava e ultima batteria con Menconi impegnato. 11:22 ...

zazoomblog : LIVE Snowboard cross Cervinia 2019 in DIRETTA: Moioli e Visintin si giocano la vittoria - #Snowboard #cross… - OA_Sport : LIVE Snowboard cross Cervinia 2019 in DIRETTA: Moioli e Visintin si giocano la vittoria - zazoomnews : LIVE Snowboard cross Cervinia 2019 in DIRETTA: Moioli e Visintin si giocano la vittoria - #Snowboard #cross… -