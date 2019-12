LIVE Sci alpino | Discesa Val Gardena 2019 in DIRETTA | è arrivata la neve | partenza

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.20 Amici di OA Sport, ladelladella Valè stata abbassata a quella del superG. Si è abbattuta una fitta nevicata e le previsioni non sono buone neppure per la mattinata. Alle 11.15 la giuria deciderà se modificare l’orario di. CLICCA QUI PER LADELLAFEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 11.00 (SABATO 21 DICEMBRE) I pettorali di– La cronaca del SuperG Buongiorno e benvenuti alladellalibera maschile della Val, prova valida per la Coppa del Mondo-2020 di sci. Prosegue il lungo weekend sulle nevi italiane, oggi andrà in scena l’imperdibile appuntamento sulla mitica Saslong dove si disputa una delle grandi classiche de circuito internazionale. Si torna in pista dopo il superG di ieri caratterizzato dalla presenza della ...

