Leggi la notizia su kontrokultura

(Di sabato 21 dicembre 2019), brutto incidente: il rampollo di casa Agnelli racconta la lezione appresase l’è vista brutta. Il noto rampollo di casa Agnelli è rimasto coinvolto in un incidente in Israele. Fortunatamente, ha riportato “” qualche ferita, senza lesioni gravi. Ciononostante, l’episodio certamente rimarrà impresso nella mente e nei ricordi dell’imprenditore, attualmente ricoverato … L'articololainindelproviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Lapo Elkann: “Vista la morte in faccia, d’ora in avanti farò solo del bene” - - IndigoMoon91 : Peggio di Lapo Elkann quando ha tentato di rapirsi da solo. - RomyPhoto2 : di Lapo Elkann se ne son dette tante, ma per chi lo conosce e lo incontra di tanto in tanto è una persona gentile,… -