Falla sicurezza | online dati 267 milioni utenti Facebook Gruppo Zuckerberg | “Stiamo

(Di sabato 21 dicembre 2019) Torna lo spettro di Cambridge Analytica per. Sarebbe finitoper due settimane un database con le informazioni personali di oltre 267didel social network, che poteva essere consultato liberamente e condiviso anche da potenziali hacker. "Crediamo si tratti di informazioni ottenute molto probabilmente prima dei cambiamenti che abbiamo apportato negli ultimi anni per proteggere meglio idelle persone", spiega la societa' di Markche nel frattempo sta lavorando - forse anche per controllare meglio la privacy - ad un suo sistema operativo che sganci la piattaforma e i suoi prodotti da Android. Lae' stata individuata dalla societa' diComparitech, in team con il ricercatore Bob Diachenko. Nell'archivio erano contenute informazioni come lo 'user ID', che identifica l'utente, nome e numero di telefono. Tutte informazioni ...

