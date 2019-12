E’ crollato un tratto della Cassia | strade d’Italia senza pace

Leggi la notizia su meteoweek

(Di sabato 21 dicembre 2019) A causa del maltempo che si sta abbattendo in queste ore sulla Toscana, èunstatale 2tra Abbadia San Salvatore e Radicofani, in provincia di Siena. Nessun automobilista è rimasto coinvolto L’ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore sulla Toscana e sulla penisola, ha causato il crollo di un… L'articolo E’und’Italiaproviene da www.meteoweek.com.

notizieit : #Maltempo: crollato tratto della statale Cassia nel Senese - zazoomnews : Maltempo: crollato tratto della statale Cassia nel Senese - #Maltempo: #crollato #tratto #della - AlessandraLanz1 : (ANSA) - SIENA, 21 DIC - Crollato, a causa del maltempo, un tratto della statale 2 Cassia tra Abbadia San Salvatore… -