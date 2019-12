Cile, ancora proteste: violenti scontri a Santiago (Di sabato 21 dicembre 2019) A due mesi dall’inizio delle proteste contro il governo di Sebastian Pinera, ci sono stati violenti scontri nel centro di Santiago del Cile, dove migliaia di manifestanti hanno affrontato la polizia. Nonostante la forte presenza della polizia a Plaza Italia, epicentro delle manifestazioni, migliaia di manifestanti si sono avvicinati alla zona. Una ventina di ciclisti sono stati i primi a rompere l’accerchiamento creato dalla polizia per evitare l’ingresso nella piazza, mentre altri a piedi cercavano di avvicinarsi ma erano dispersi con gas lacrimogeni e idranti. Dopo quasi un’ora di disordini, i manifestanti sono riusciti ad aprire varchi nelle recinzioni di metalli e a superare la polizia, che ha dovuto ripiegare nelle strade vicine.​ Intanto un altro piccolo gruppo di manifestanti marciava verso avenida Alameda, la principale arteria del centro di ...

Leggi la notizia su open.online

Con queste due nuove feature di Amazon Prime Video è ancora più faCile seguire gli attori e le serie TV : Un nuovo aggiornamento dell'applicazione Amazon Prime Video aggiunge le funzioni Top Actors e Free to me L'articolo Con queste due nuove feature di Amazon Prime Video è ancora più facile seguire gli attori e le serie TV proviene da TuttoAndroid. : Un nuovo aggiornamento dell'applicazioneaggiunge le funzioni Top Actors e Free to me L'articolo Conduedipiùglie leTV proviene da TuttoAndroid.

A volte ritornano : 46 anni dopo a Santiago del Cile ci sono ancora la piazza - gli Inti-Illimani e quell’inno… : Mentre in Cile continuano le proteste di piazza, gli Inti Illimani tornano a far sentire la loro musica e a suonare il loro inno storico contro la repressione del popolo Cileno. Riunita a Santiago del Cile una marea di persone ha cantato “El pueblo unido jamás será vencido”. Nel 1973 il gruppo musicale era stato costretto a un esilio forzato, mentre si trovava in tournè in Europa a causa del colpo di Stato di Augusto Pinochet. ... : Mentre incontinuano le proteste di, gli Inti Illimani tornano a far sentire la loro musica e a suonare il loro inno storico contro la repressione del popolono. Riunita adeluna marea di persone ha cantato “El pueblo unido jamás será vencido”. Nel 1973 il gruppo musicale era stato costretto a un esilio forzato, mentre si trovava in tournè in Europa a causa del colpo di Stato di Augusto Pinochet. ...

Bologna Atalanta - diffiCile il recupero di Ilicic : ancora lavoro a parte : Ilicic non ha recuperato dal problema alla coscia e ha lavorato a parte nell’allenamento dell’Atalanta in vista di Bologna Sarà difficile vedere Ilicic nella trasferta dell’Atalanta a Bologna. Lo sloveno ha lavorato ancora a parte nell’allenamento odierno, come ha riportato il sito ufficiale della Dea. Reduce da un problema al flessore della coscia destra, Ilicic ha saltato anche la trasferta vincente di Donetsk. La ... non ha recuperato dal problema alla coscia e ha lavorato anell’allenamento dell’in vista diSaràvederenella trasferta dell’. Lo sloveno ha lavoratonell’allenamento odierno, come ha riportato il sito ufficiale della Dea. Reduce da un problema al flessore della coscia destra,ha saltato anche la trasferta vincente di Donetsk. La ...

Gemma Galgani - ancora una delusione. Per la dama un Natale diffiCile : Uno scrigno di ricordi e un sogno nel cassetto. Gemma Galgani si racconta in un’intervista a Uomini e Donne Magazine. Primo pensiero, il prossimo Natale. Gemma Galgani, come da tradizione, lo passerà insieme ai suoi cari portando avanti una tradizione di famiglia iniziata tanto tempo fa. Tutti gli anni si riuniscono a casa di sua sorella Anna, con figli e nipoti. Ognuno di loro ha il compito di contribuire per mantenere vivi quei rituali a cui ... : Uno scrigno di ricordi e un sogno nel cassetto.si racconta in un’intervista a Uomini e Donne Magazine. Primo pensiero, il prossimo, come da tradizione, lo passerà insieme ai suoi cari portando avanti una tradizione di famiglia iniziata tanto tempo fa. Tutti gli anni si riuniscono a casa di sua sorella Anna, con figli e nipoti. Ognuno di loro ha il compito di contribuire per mantenere vivi quei rituali a cui ...

Storia di un matrimonio - Scarlett Johansson : "Una prova diffiCile per due protagonisti che si amano ancora" : Dopo il passaggio a Venezia 76, arriva su Netflix il 6 dicembre Storia di un matrimonio, film di Noah Baumbach con protagonisti Scarlett Johansson, Adam Driver e Laura Dern, tutti in odore di premi. Dopo il passaggio in concorso a Venezia 76 e l'uscita del 6 novembre nelle sale americane e del 18 in quelle italiane, Storia di un matrimonio, nuovo film di Noah Baumbach con protagonisti Scarlett Johansson, Adam Driver e Laura Dern, approda in ... : Dopo il passaggio a Venezia 76, arriva su Netflix il 6 dicembredi un, film di Noah Baumbach con, Adam Driver e Laura Dern, tutti in odore di premi. Dopo il passaggio in concorso a Venezia 76 e l'uscita del 6 novembre nelle sale americane e del 18 in quelle italiane,di un, nuovo film di Noah Baumbach con, Adam Driver e Laura Dern, approda in ...

Mes - ancora tensioni nel governo. Bruxelles pensa a rinvio ma è diffiCile : Il meccanismo europeo di stabilità continua a tenere banco ma soprattutto continua a far lievitare lo scontro all'interno della maggioranza del governo conte 2. Il Mes "come tanti altri trattati, ha bisogno di tanti miglioramenti" precisa Luigi Di Maio facendo, sostenzialmente un passo indietro e allo stesso tempo, prendendo le distanze dal premier, Giuseppe Conte, che proprio sul Mes riferirà lunedì alle 15.30 in Parlamento. "Il Mes - aggiunge ... : Il meccanismo europeo di stabilità continua a tenere banco ma soprattutto continua a far lievitare lo scontro all'interno della maggioranza del governo conte 2. Il Mes "come tanti altri trattati, ha bisogno di tanti miglioramenti" precisa Luigi Di Maio facendo, sostenzialmente un passo indietro e allo stesso tempo, prendendo le distanze dal premier, Giuseppe Conte, che proprio sul Mes riferirà lunedì alle 15.30 in Parlamento. "Il Mes - aggiunge ...