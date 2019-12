Allerta Meteo Toscana | codice arancione per pioggia | forti temporali | mareggiate e vento

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Prosegue il maltempo ine la Sala operativa unificata della Regioneha emesso un nuovoperche interessa, da oggi, la costa etrusca e da domani si estende a tutto il litorale, dalla Versilia, alla costa etrusca e al Grossetano, comprese le zone interne dellameridionale.giallo sul resto della regione. Dopo una breve schiarita nel pomeriggio di oggi, sabato 21, spiega una nota, durante la notte sono attese piogge diffuse esparsi. In particolare nel Grossetano e nell’entroterra prossimo alla costa, con possibilità di colpi die grandinate. Un miglioramento si registrerà già nel corso della mattinata di domenica.L'articoloperWeb.

