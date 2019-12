Sigarette elettroniche | i medici approvano la riduzione del danno

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Nei giorni scorsi si è tenuto a Firenze un panel dal titolo “La gestione del paziente fumatore”, nell’ambito dei lavori per il XXXVI Congresso della SIMG, ovvero la Società Italiana dina Generale. Nell’occasione, idina generale hanno espresso parere favorevole all’introduzione ed alla promozione di strumenti alternativi che possano allontanare i tabagisti dalletradizionali, mettendo in atto una politi didel rischio. In particolare, come sottolinea la nota stampa della Lega Italiana Anti Fumo, “dispositivi alternativi a tabacco riscaldato e non combusto possono essere valide armi in un percorso di cessazione. Ma serve l’aiuto e il supporto del personale medico e sanitario a cui si rivolgono i fumatori intenzionati a smettere”. Una ricerca presentata dalla stessa SIMG in occasione del Congresso ha evidenziato come quasi un medico su ...

