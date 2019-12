Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 20 dicembre 2019)tornerà nei cinema con la regia di Greta Gerwig e undellemolteha ora un nuovodellechemoltissime immaginidel nuovo adattamento del classico della letteratura diretto da Greta Gerwig. Il filmato conduce gli spettatori all'interno delle location scelte e create per il lungometraggio, dando poi la parola al cast che ha spiegato come lavora sul set la filmmaker per ottenere da loro le migliori performance possibili. Ilanche tanti attimi divertenti, errori, cadute sul set e immagini che anticipano l'atmosfera portata sul grande schermo. Le protagoniste disono Saoirse Ronan nella parte di Jo March, Emma Watson che ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Piccole Donne: un video del dietro le quinte regala tante scene inedite - silviettuss : Piccole donne crescono e piccoli uomini no - juliabbi : 24 anni: io super pacifica per aver finalmente recuperato Piccole Donne ?? sto aspettando di leggere il secondo, Rac… -