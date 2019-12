Lisa scomparsa da casa a 16 anni | il padre | “Se mi dirà dove sta non lo dirò a nessuno”

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 20 dicembre 2019) "Tutto quello che so ho detto già detto ai carabinieri e, come ho già detto, se verrò a saperestache lo so, ma nondov'è. Ha fatto la sua scelta". Sono le dichiarazioni choc di Beppe Sartori, ildella minorenneda Merano il 19 novembre scorso. Barbara Ganterer, la madre della ragazza, invece, non pensa che sia stata una 'scelta' della figlia: "Voglio dire a chi la tiene con sé che commette un reato: ha 16":

Disagio4all : Hai capito l'alto-atesina?! Lisa Sartori scomparsa da Merano: 'Non mi rivedrete fino ai miei 18 anni'… - RicBattaglia : RT @Letargo6: MERANO: Da Lana, Lisa Sartori 16enne scomparsa da tre settimane.Tutti i tentativi della madre Barbara Ganter e dei Carabinie… - RITA75325939 : RT @chilhavistorai3: 'Torna Lisa, non hai idea di quanto manchi a tutti noi... ti voglio tantissimo bene': Appello a #chilhavisto della mam… -